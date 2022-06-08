Александр Погожев, Екатерина Булатова,
8 июня 2022, 10:55 — REGNUM Объявление шведского мебельного концерна IKEA о том, что фирма на время останавливает деятельность в России и Белоруссии, теперь не вызывает ни зависти, ни сожаления. Производство мебели в России на фоне внешнего санкционного давления заметно оживилось. На Ставрополье в этом убедились корреспонденты ИА REGNUM.
Предприятие «Донская мебель» производит корпусную мебель с 2 001 года. Продукция сделана из ламинированного ДСП и распространяется в основном в собственных магазинах на Ставрополье. Основные продажи обеспечивают реализаторы в Пятигорске, Черкесске, Невинномысске. Сырьё приобретается в Костромской области. Стоимость его не изменилась. Фурнитура используется китайского производства, цены на неё стабилизировались.
Цех по производству корпусной мебели
Александр Погожев © ИА REGNUM
Цех по производству корпусной мебели
Александр Погожев © ИА REGNUM
Пленка для зеркал
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сборка двери для шкафа-купе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сборка двери для шкафа-купе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Готовая дверь для шкафа-купе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Цех по производству корпусной мебели
Александр Погожев © ИА REGNUM
Цех по производству корпусной мебели
Александр Погожев © ИА REGNUM
Станок для сверления отверстий в торцах деталей
Александр Погожев © ИА REGNUM
Станок для сверления отверстий в торцах деталей
Александр Погожев © ИА REGNUM
Поклейка кромки на торцы деталей мебели
Александр Погожев © ИА REGNUM
Производители ориентируются на удовлетворение индивидуальных предпочтений заказчика, мебель могут изготовить даже по эскизу от руки, отмечает руководитель предприятия Эрнест Гаспарян. Он отмечает, что сегодня рассматривается возможность поставок мебели в Донбасс.
Эрнест Гаспарян, руководитель мебельного предприятия «Донская мебель»
Александр Погожев © ИА REGNUM
«Нам только решить проблему логистики, и всё. Вообще массовое производство — это то, к чему стремится любое предприятие. Индивидуальные вещи выходят очень дорого. Когда есть объём, много объектов, нуждающихся в мебели, тогда есть и возможность обеспечить сотрудников зарплатой. Мы готовы принять участие в восстановлении Донбасса», — говорит Эрнест Гаспарян.
Нанесение узора на деталь мебели
Александр Погожев © ИА REGNUM
Работники мебельного цеха распускают лист ЛДСП
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сборка мебели
Александр Погожев © ИА REGNUM
Шлифовка деталей мебели
Александр Погожев © ИА REGNUM
Шлифовка деталей мебели
Александр Погожев © ИА REGNUM
Цех по производству корпусной мебели
Александр Погожев © ИА REGNUM
Цех по производству корпусной мебели
Александр Погожев © ИА REGNUM
Цех по производству корпусной мебели
Александр Погожев © ИА REGNUM
Более 20 лет мебельным производством на Ставрополье занимается компания «СБК». Работники производят корпусную мебель для жилых помещений, сопутствующие товары. В ассортименте — кухни, гостиные, спальни, детские, прихожие, шкафы-купе, тумбы под аппаратуру и компьютерные столы.
Предприятие по производству мебели. Ставропольский край, с. Верхнерусское
Александр Погожев © ИА REGNUM
Предприятие по производству мебели. Ставропольский край, с. Верхнерусское
Александр Погожев © ИА REGNUM
Изготовление фасадов
Александр Погожев © ИА REGNUM
Профиль для фасадов
Александр Погожев © ИА REGNUM
Изготовление фасадов
Александр Погожев © ИА REGNUM
Предприятие по производству мебели. Ставропольский край, с. Верхнерусское
Александр Погожев © ИА REGNUM
Предприятие по производству мебели. Ставропольский край, с. Верхнерусское
Александр Погожев © ИА REGNUM
Предприятие по производству мебели. Ставропольский край, с. Верхнерусское
Александр Погожев © ИА REGNUM
«За смену мы перерабатываем около 3 тыс. квадратных метров плитных материалов (ЛДСП). У нас работает три смены. Очень трудно точно сказать, сколько мы производим мебели, так как она модульная, и можно подбирать разные варианты, составляя гарнитур», — отмечает заместитель директора предприятия Елена Колганова.
Елена Колганова, заместитель директора предприятия
Александр Погожев © ИА REGNUM
География сбыта широкая. Мебель реализуется в основном в России через представительства в Крыму, Краснодаре, Москве, Воронеже. Есть партнёры в Красноярске, Владивостоке, Астрахани и Владикавказе. Также мебель отправляется в Казахстан, Киргизию, Армению.
Производственный цех мебельного предприятия. Ставропольский край, с. Верхнерусское
Александр Погожев © ИА REGNUM
Работник мебельного предприятия
Александр Погожев © ИА REGNUM
Обрезка кромки изделия
Александр Погожев © ИА REGNUM
Предприятие по производству мебели. Ставропольский край, с. Верхнерусское
Александр Погожев © ИА REGNUM
Предприятие по производству мебели. Ставропольский край, с. Верхнерусское
Александр Погожев © ИА REGNUM
Предприятие по производству мебели. Ставропольский край, с. Верхнерусское
Александр Погожев © ИА REGNUM
Предприятие по производству мебели. Ставропольский край, с. Верхнерусское
Александр Погожев © ИА REGNUM
Предприятие по производству мебели. Ставропольский край, с. Верхнерусское
Александр Погожев © ИА REGNUM
Предприятие по производству мебели. Ставропольский край, с. Верхнерусское
Александр Погожев © ИА REGNUM
Предприятие по производству мебели. Ставропольский край, с. Верхнерусское
Александр Погожев © ИА REGNUM
Кромка для мебели
Александр Погожев © ИА REGNUM
Санкции на работе предприятия практически не сказались, так как на замену импортной фурнитуре пришли отечественные производители. Осенью 2 022 года предприятие планирует запустить в работу магазин на 1,5 тысячи кв. метров, где будет представлена не только мебель собственного производства, но и модели партнёров.
Склад предприятия по производству мебели
Александр Погожев © ИА REGNUM
Склад предприятия по производству мебели
Александр Погожев © ИА REGNUM
Склад предприятия по производству мебели
Александр Погожев © ИА REGNUM
Собственное производство мебели из массива сосны, ясеня, дуба организовал на Ставрополье индивидуальный предприниматель Сергей Попов. Продукцию заказывают в основном для создания интерьера в кафе, беседках, частных домах. В месяц мебельный цех выпускает в среднем 60 единиц изделий. Это спальни, столы, стулья, кухни, стеллажи, шкафы, двери, люстры.
Древесина для будущей мебели закупается в Ярославле и Архангельске, затем проходит стадию сушки в Ногинске. Только после этого материал поступает в цех.
Производство мебели из дерева
Александр Погожев © ИА REGNUM
Корпусная мебель из дерева
Александр Погожев © ИА REGNUM
Оборудование для изготовления мебели
Александр Погожев © ИА REGNUM
Производство мебели из дерева
Александр Погожев © ИА REGNUM
Работник цеха проверяет доску
Александр Погожев © ИА REGNUM
Материал для изготовления мебельных гарнитуров
Александр Погожев © ИА REGNUM
Производство мебели из дерева
Александр Погожев © ИА REGNUM
Производство мебели из дерева
Александр Погожев © ИА REGNUM
«В 2 009 году экономика была на подъёме, люди богатели и хотели хорошую, дорогую мебель, и Сергей, мой партнер, пошёл в этом направлении и не прогадал. Мало конкурентов. Производителей корпусной мебели из ЛДСП очень много и конкурировать тяжело», — говорит напарник Сергея Михаил Колесников.
Производство мебели из дерева
Александр Погожев © ИА REGNUM
Производство мебели из дерева
Александр Погожев © ИА REGNUM
Мастер делает расчеты
Александр Погожев © ИА REGNUM
Изготовление деревянных дверей
Александр Погожев © ИА REGNUM
Открытие мебельного цеха помогло трудоустроить 20 человек. На предприятии задействованы не только деревообработчики, но и продавцы, дизайнеры, бухгалтеры, водители, сборщики. Люди рады, что смогли найти достойную работу. Сегодня они обеспечены заказами на два месяца вперёд.
Лакокрасочный цех
Александр Погожев © ИА REGNUM
Лакокрасочный цех
Александр Погожев © ИА REGNUM
Лакокрасочный цех
Александр Погожев © ИА REGNUM
Работник в лакокрасочном цехе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Лакокрасочный цех
Александр Погожев © ИА REGNUM
Мебельный цех
Александр Погожев © ИА REGNUM
Богатая история у фабрики «Вектра», которая с 2 003 года изготавливает в Невинномыске корпусную мебель: кухни, шкафы по индивидуальным заказам. Процесс производства максимально упрощён за счёт использования компьютерных технологий. В среднем в месяц предприятие выпускает около 120 изделий.
Мебельная фабрика «Вектра». Невинномысск
Александр Погожев © ИА REGNUM
Мебельная фабрика «Вектра». Невинномысск
Александр Погожев © ИА REGNUM
Подготовка фасадов мебели
Александр Погожев © ИА REGNUM
Станок для поклейки кромки на детали мебели
Александр Погожев © ИА REGNUM
Станок для поклейки кромки на детали мебели
Александр Погожев © ИА REGNUM
Работник цеха подготавливает пилу к работе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Пильщик во время работы
Александр Погожев © ИА REGNUM
Изготовление кухонной столешницы
Александр Погожев © ИА REGNUM
Подготовка пластика для кухонных столешниц
Александр Погожев © ИА REGNUM
Фрезеровка столешницы
Александр Погожев © ИА REGNUM
Ламинированные древесно-стружечные плиты
Александр Погожев © ИА REGNUM
«Парк оборудования у нас приобретён, необходимости в новом оборудовании нет. Если потребуется, то мы сможет воспользоваться азиатскими аналогами. 99% сырьевой продукции производится в России. Дефицита материалов сегодня нет. Сырьё поставляется из Вышнего Волочка, Балабанова. Работаем практически со всеми производителями и наращиваем объём производства», — говорит директор компании «Вектра» Андрей Семенов.
Андрей Семенов, директор компании «Вектра»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Компания ведёт переговоры о сотрудничестве со столичными дизайнерами, чтобы поставлять мебель в города-миллионники. Представительства компании уже открыты в Черкесске, Ставрополе, на Кубани (Новороссийск, Анапа, Краснодар). Продукция активно представлена в социальных сетях и на различных интернет-сайтах.
Сборка продукции предприятия
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сборка продукции предприятия
Александр Погожев © ИА REGNUM
Продукция предприятия
Александр Погожев © ИА REGNUM