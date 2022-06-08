8 июня 2022 | Время чтения 5 мин

Александр Погожев, Екатерина Булатова, , 10:55 — REGNUM Объявление шведского мебельного концерна IKEA о том, что фирма на время останавливает деятельность в России и Белоруссии, теперь не вызывает ни зависти, ни сожаления. Производство мебели в России на фоне внешнего санкционного давления заметно оживилось. На Ставрополье в этом убедились корреспонденты ИА REGNUM.

Предприятие «Донская мебель» производит корпусную мебель с 2 001 года. Продукция сделана из ламинированного ДСП и распространяется в основном в собственных магазинах на Ставрополье. Основные продажи обеспечивают реализаторы в Пятигорске, Черкесске, Невинномысске. Сырьё приобретается в Костромской области. Стоимость его не изменилась. Фурнитура используется китайского производства, цены на неё стабилизировались.

Цех по производству корпусной мебели Александр Погожев © ИА REGNUM

Цех по производству корпусной мебели Александр Погожев © ИА REGNUM

Пленка для зеркал Александр Погожев © ИА REGNUM Сборка двери для шкафа-купе Александр Погожев © ИА REGNUM

Сборка двери для шкафа-купе Александр Погожев © ИА REGNUM

Готовая дверь для шкафа-купе Александр Погожев © ИА REGNUM

Цех по производству корпусной мебели Александр Погожев © ИА REGNUM

Цех по производству корпусной мебели Александр Погожев © ИА REGNUM

Станок для сверления отверстий в торцах деталей Александр Погожев © ИА REGNUM Станок для сверления отверстий в торцах деталей Александр Погожев © ИА REGNUM

Поклейка кромки на торцы деталей мебели Александр Погожев © ИА REGNUM

Производители ориентируются на удовлетворение индивидуальных предпочтений заказчика, мебель могут изготовить даже по эскизу от руки, отмечает руководитель предприятия Эрнест Гаспарян. Он отмечает, что сегодня рассматривается возможность поставок мебели в Донбасс.

Эрнест Гаспарян, руководитель мебельного предприятия «Донская мебель» Александр Погожев © ИА REGNUM

«Нам только решить проблему логистики, и всё. Вообще массовое производство — это то, к чему стремится любое предприятие. Индивидуальные вещи выходят очень дорого. Когда есть объём, много объектов, нуждающихся в мебели, тогда есть и возможность обеспечить сотрудников зарплатой. Мы готовы принять участие в восстановлении Донбасса», — говорит Эрнест Гаспарян.

Нанесение узора на деталь мебели Александр Погожев © ИА REGNUM

Работники мебельного цеха распускают лист ЛДСП Александр Погожев © ИА REGNUM

Сборка мебели Александр Погожев © ИА REGNUM

Шлифовка деталей мебели Александр Погожев © ИА REGNUM

Шлифовка деталей мебели Александр Погожев © ИА REGNUM

Цех по производству корпусной мебели Александр Погожев © ИА REGNUM

Цех по производству корпусной мебели Александр Погожев © ИА REGNUM

Цех по производству корпусной мебели Александр Погожев © ИА REGNUM

Более 20 лет мебельным производством на Ставрополье занимается компания «СБК». Работники производят корпусную мебель для жилых помещений, сопутствующие товары. В ассортименте — кухни, гостиные, спальни, детские, прихожие, шкафы-купе, тумбы под аппаратуру и компьютерные столы.

Предприятие по производству мебели. Ставропольский край, с. Верхнерусское Александр Погожев © ИА REGNUM

Предприятие по производству мебели. Ставропольский край, с. Верхнерусское Александр Погожев © ИА REGNUM

Изготовление фасадов Александр Погожев © ИА REGNUM

Профиль для фасадов Александр Погожев © ИА REGNUM Изготовление фасадов Александр Погожев © ИА REGNUM

Предприятие по производству мебели. Ставропольский край, с. Верхнерусское Александр Погожев © ИА REGNUM

Предприятие по производству мебели. Ставропольский край, с. Верхнерусское Александр Погожев © ИА REGNUM

Предприятие по производству мебели. Ставропольский край, с. Верхнерусское Александр Погожев © ИА REGNUM

«За смену мы перерабатываем около 3 тыс. квадратных метров плитных материалов (ЛДСП). У нас работает три смены. Очень трудно точно сказать, сколько мы производим мебели, так как она модульная, и можно подбирать разные варианты, составляя гарнитур», — отмечает заместитель директора предприятия Елена Колганова.

Елена Колганова, заместитель директора предприятия Александр Погожев © ИА REGNUM

География сбыта широкая. Мебель реализуется в основном в России через представительства в Крыму, Краснодаре, Москве, Воронеже. Есть партнёры в Красноярске, Владивостоке, Астрахани и Владикавказе. Также мебель отправляется в Казахстан, Киргизию, Армению.

Производственный цех мебельного предприятия. Ставропольский край, с. Верхнерусское Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник мебельного предприятия Александр Погожев © ИА REGNUM Обрезка кромки изделия Александр Погожев © ИА REGNUM

Предприятие по производству мебели. Ставропольский край, с. Верхнерусское Александр Погожев © ИА REGNUM

Предприятие по производству мебели. Ставропольский край, с. Верхнерусское Александр Погожев © ИА REGNUM

Предприятие по производству мебели. Ставропольский край, с. Верхнерусское Александр Погожев © ИА REGNUM

Предприятие по производству мебели. Ставропольский край, с. Верхнерусское Александр Погожев © ИА REGNUM

Предприятие по производству мебели. Ставропольский край, с. Верхнерусское Александр Погожев © ИА REGNUM

Предприятие по производству мебели. Ставропольский край, с. Верхнерусское Александр Погожев © ИА REGNUM

Предприятие по производству мебели. Ставропольский край, с. Верхнерусское Александр Погожев © ИА REGNUM

Кромка для мебели Александр Погожев © ИА REGNUM

Санкции на работе предприятия практически не сказались, так как на замену импортной фурнитуре пришли отечественные производители. Осенью 2 022 года предприятие планирует запустить в работу магазин на 1,5 тысячи кв. метров, где будет представлена не только мебель собственного производства, но и модели партнёров.

Склад предприятия по производству мебели Александр Погожев © ИА REGNUM

Склад предприятия по производству мебели Александр Погожев © ИА REGNUM

Склад предприятия по производству мебели Александр Погожев © ИА REGNUM

Собственное производство мебели из массива сосны, ясеня, дуба организовал на Ставрополье индивидуальный предприниматель Сергей Попов. Продукцию заказывают в основном для создания интерьера в кафе, беседках, частных домах. В месяц мебельный цех выпускает в среднем 60 единиц изделий. Это спальни, столы, стулья, кухни, стеллажи, шкафы, двери, люстры.

Древесина для будущей мебели закупается в Ярославле и Архангельске, затем проходит стадию сушки в Ногинске. Только после этого материал поступает в цех.

Производство мебели из дерева Александр Погожев © ИА REGNUM

Корпусная мебель из дерева Александр Погожев © ИА REGNUM

Оборудование для изготовления мебели Александр Погожев © ИА REGNUM

Производство мебели из дерева Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник цеха проверяет доску Александр Погожев © ИА REGNUM

Материал для изготовления мебельных гарнитуров Александр Погожев © ИА REGNUM

Производство мебели из дерева Александр Погожев © ИА REGNUM

Производство мебели из дерева Александр Погожев © ИА REGNUM

«В 2 009 году экономика была на подъёме, люди богатели и хотели хорошую, дорогую мебель, и Сергей, мой партнер, пошёл в этом направлении и не прогадал. Мало конкурентов. Производителей корпусной мебели из ЛДСП очень много и конкурировать тяжело», — говорит напарник Сергея Михаил Колесников.

Производство мебели из дерева Александр Погожев © ИА REGNUM

Производство мебели из дерева Александр Погожев © ИА REGNUM

Мастер делает расчеты Александр Погожев © ИА REGNUM

Изготовление деревянных дверей Александр Погожев © ИА REGNUM

Открытие мебельного цеха помогло трудоустроить 20 человек. На предприятии задействованы не только деревообработчики, но и продавцы, дизайнеры, бухгалтеры, водители, сборщики. Люди рады, что смогли найти достойную работу. Сегодня они обеспечены заказами на два месяца вперёд.

Лакокрасочный цех Александр Погожев © ИА REGNUM

Лакокрасочный цех Александр Погожев © ИА REGNUM

Лакокрасочный цех Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник в лакокрасочном цехе Александр Погожев © ИА REGNUM

Лакокрасочный цех Александр Погожев © ИА REGNUM

Мебельный цех Александр Погожев © ИА REGNUM

Богатая история у фабрики «Вектра», которая с 2 003 года изготавливает в Невинномыске корпусную мебель: кухни, шкафы по индивидуальным заказам. Процесс производства максимально упрощён за счёт использования компьютерных технологий. В среднем в месяц предприятие выпускает около 120 изделий.

Мебельная фабрика «Вектра». Невинномысск Александр Погожев © ИА REGNUM

Мебельная фабрика «Вектра». Невинномысск Александр Погожев © ИА REGNUM

Подготовка фасадов мебели Александр Погожев © ИА REGNUM

Станок для поклейки кромки на детали мебели Александр Погожев © ИА REGNUM Станок для поклейки кромки на детали мебели Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник цеха подготавливает пилу к работе Александр Погожев © ИА REGNUM

Пильщик во время работы Александр Погожев © ИА REGNUM

Изготовление кухонной столешницы Александр Погожев © ИА REGNUM

Подготовка пластика для кухонных столешниц Александр Погожев © ИА REGNUM Фрезеровка столешницы Александр Погожев © ИА REGNUM

Ламинированные древесно-стружечные плиты Александр Погожев © ИА REGNUM

«Парк оборудования у нас приобретён, необходимости в новом оборудовании нет. Если потребуется, то мы сможет воспользоваться азиатскими аналогами. 99% сырьевой продукции производится в России. Дефицита материалов сегодня нет. Сырьё поставляется из Вышнего Волочка, Балабанова. Работаем практически со всеми производителями и наращиваем объём производства», — говорит директор компании «Вектра» Андрей Семенов.

Андрей Семенов, директор компании «Вектра» Александр Погожев © ИА REGNUM

Компания ведёт переговоры о сотрудничестве со столичными дизайнерами, чтобы поставлять мебель в города-миллионники. Представительства компании уже открыты в Черкесске, Ставрополе, на Кубани (Новороссийск, Анапа, Краснодар). Продукция активно представлена в социальных сетях и на различных интернет-сайтах.

Сборка продукции предприятия Александр Погожев © ИА REGNUM

Сборка продукции предприятия Александр Погожев © ИА REGNUM