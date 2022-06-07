Москва, , 22:01 — REGNUM Известный блогер Алёна Жигалова рассказала, какое будущее ждёт певца Филиппа Киркорова после отъезда Аллы Пугачёвой из России. Об этом сообщил портал «‎Актуальные новости»‎ 7 июня.

Филипп Киркоров Цитата из видео «Филипп Киркоров — «Стеснение пропало» ПРЕМЬЕРА КЛИПА (2019)» пользователя StarPro. youtube.com

По мнению блогера, в ближайшее время Киркоров станет наиболее узнаваемым и уважаемым артистом в России, заняв место Пугачёвой: «Я смотрела на Филиппа и вдруг поняла, что мы с вами не осиротели. Вот же наша новая Алла Пугачева. Знакомитесь, это Филипп Киркоров». Жигалова также отметила уникальную харизму Киркорова, которой не обладают многие российские исполнители.

Ранее Филипп Киркоров рассказал о самочувствии Лаймы Вайкуле. Как считает артист, певица проживёт до 100 лет, вопреки различным слухам о её болезни.

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