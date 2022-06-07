Штат Луизиана, США, , 20:32 — REGNUM Законодательное собрание американского штата Луизиана одобрило введение запрета на участие спортсменов-трансгендеров в женских школьных спортивных мероприятиях, сообщает 7 июня Reuters.

Трансгендер Цитата из к/ф «Девушка из Дании». Реж. Том Хупер. 2015. США, Великобритания

Отмечается, что инициатива получила достаточную поддержку республиканцев, что позволило преодолеть вето губернатора Луизианы — демократа Джона Белла Эдвардса.

Напомним, что подобные законы ранее уже были приняты в штатах Южная Дакота, Арканзас, Миссисипи, Оклахома, Флорида и Аризона.

Продвижение инициативы сталкивается с противодействием со стороны правозащитников. Human Rights Campaign, являющаяся одной из крупнейших в США групп по защите интересов ЛГБТ, отметила, что запрет коснется не только спортсменов-трансгендеров, но и всего нетрадиционного сообщества.

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