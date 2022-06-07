В Луизиане запретили трансгендерам соревноваться с девочками в школах
Штат Луизиана, США, 7 июня, 2022, 20:32 — ИА Регнум. Законодательное собрание американского штата Луизиана одобрило введение запрета на участие спортсменов-трансгендеров в женских школьных спортивных мероприятиях, сообщает 7 июня Reuters.
Отмечается, что инициатива получила достаточную поддержку республиканцев, что позволило преодолеть вето губернатора Луизианы — демократа Джона Белла Эдвардса.
Напомним, что подобные законы ранее уже были приняты в штатах Южная Дакота, Арканзас, Миссисипи, Оклахома, Флорида и Аризона.
Продвижение инициативы сталкивается с противодействием со стороны правозащитников. Human Rights Campaign, являющаяся одной из крупнейших в США групп по защите интересов ЛГБТ, отметила, что запрет коснется не только спортсменов-трансгендеров, но и всего нетрадиционного сообщества.