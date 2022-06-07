Балчик, , 20:09 — REGNUM В городе Балчик на северо-востоке Болгарии открылась первая в Восточной Европе «гостинца» для насекомых. Об этом 7 июня сообщает софийская газета «24 часа».

Цитата из м/ф «Стрекоза и муравей». Реж. Николай Фёдоров. 1961. СССР

По информации создателей комплекса — работников местного Ботанического сада, сооружение представляет собой массивную структуру из нескольких десятков бревенчатых блоков, где размещены растущие в естественных условиях цветы и трава.

Кроме того, сотрудники своеобразного заповедника регулярно выставляют в импровизированных кормушках сахар, мед и другие лакомства.

«Среди наших постояльцев — муравьи, божьи коровки, жуки-олени и другие представителей различных классов и видов, — рассказала куратор проекта Валя Машкарова. — Наш объект уже пользуется популярностью как среди детей, постигающих мир, тек и среди взрослых, его изучающих».

Напомним, похожие сооружения на данный момент существуют в Италии, Испании, США и Бразилии.

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