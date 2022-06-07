Сиэтл, США, , 21:58 — REGNUM Шоураннер (главный продюсер) сериала «Кольца власти» Джей Ди Пейн раскрыл информацию о его продолжительности. Об этом сообщило издание Empire 6 июня.

Хоббиты Цитата из к/ф «Властелин Колец: Братство кольца», реж. Питер Джексон. 2001. США, Новая Зеландия

«Компания Amazon купила права на 50-часовое шоу. Они с самого начала знали, что это большая история с четким началом, серединой и концом. В первом сезоне есть вещи, которые не окупятся до пятого», — рассказал Ди Пейн. Шоураннер также отметил, что уже знает, каким будет «финальный кадр последнего эпизода».

Напомним, премьера «Колец власти» запланирована на 2 сентября 2022 года. Показ сериала будет осуществляться через сервис Amazon Prime Video.

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