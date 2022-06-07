Горловка, ДНР, 7 июня, 2022, 20:04 — ИА Регнум. Горловский район ДНР обстрелян вечером 7 июня ракетами, артиллерией и гранатомётами, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Жилой дом в Горловке после обстрела артиллерией ВСУ

Так, в 17:35 мск посёлок Пантелеймоновка украинские боевики обстреляли со стороны населённого пункта Новгородское, выпустив девять снарядов калибра 122 мм. Атака повторилась в 19:30 и в 19:40 мск: ВСУ выпустили по посёлку ещё 15 снарядов.

В 18:15 мск из Новгородского был открыт огонь по посёлку Широкая Балка: выпущено десять гранат из АГС.

Город Горловку украинские боевики обстреляли в 19:00 и в 19:05 мск со стороны населённых пунктов Металлист, Курдюмовка и Николаевка Вторая. Выпущено семь снарядов калибра 122 мм, четыре ракеты из БМ-27 «Ураган» и десять ракет из БМ-21 «Град».

В 19:40 мск со стороны населённого пункта Новолуганское обстрелян украинскими боевиками посёлок Гольмовский: выпущено восемь снарядов калибра 122 мм.