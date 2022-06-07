Вашингтон, 7 июня, 2022, 21:00 — ИА Регнум. Власти американского штата Северная Каролина согласились ради урегулирования иска выплатить $3 млн семье афроамериканца Эндрю Брауна, застреленного помощниками шерифа в 2021 году, сообщает 7 июня Reuters

Иван Шилов ИА REGNUM Погромы в США

Полицейские застрелили мужчину во время патрулирования окрестностей, после чего активисты потребовали проведения расследования и публикации видео с нагрудных камер стражей порядка.

Отметим, что Браун был убит на следующий день после того, как присяжные огласили вердикт бывшему полицейскому Дереку Шовину, признав его виновным в смерти Джорджа Флойда. После этого каждый инцидент с полицией и афроамериканцами начал приковывать пристальное внимание публики и провоцировать новые митинги.