Липецк, 7 июня 2022, 19:56 — REGNUM Соглашение между Липецкой областью и Володарским районом ДНР, подписанное 7 июня, регламентирует гуманитарную и правовую помощь, участие в проектах, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной инфраструктуры Володарского района. Об этом сообщила пресс-служба администрации Липецкой области.
Стороны будут развивать торгово-экономическое сотрудничество. Липчане будут оказывать методическую помощь — в том числе, в части прохождения стажировок сотрудников володарской администрации в Липецкой области.
Липецкая область и Володарский район ДНР также договорились о взаимодействии в сферах здравоохранения, социальной защиты населения, образования и добровольчества.
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