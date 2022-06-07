Липецк, 7 июня, 2022, 19:56 — ИА Регнум. Соглашение между Липецкой областью и Володарским районом ДНР, подписанное 7 июня, регламентирует гуманитарную и правовую помощь, участие в проектах, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной инфраструктуры Володарского района. Об этом сообщила пресс-служба администрации Липецкой области.

Липецкаяобласть.рф Соборная площадь в Липецке

Стороны будут развивать торгово-экономическое сотрудничество. Липчане будут оказывать методическую помощь — в том числе, в части прохождения стажировок сотрудников володарской администрации в Липецкой области.

Липецкая область и Володарский район ДНР также договорились о взаимодействии в сферах здравоохранения, социальной защиты населения, образования и добровольчества.