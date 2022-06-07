Вашингтон, , 20:12 — REGNUM Участившиеся инциденты с массовой стрельбой в США оказывают негативное влияние на экономику страны, заявила 7 июня министр финансов США Джанет Йеллен во время слушаний в Сенате.

Джанет Йеллен U.S. Department of the Treasury

«Конечно, это оказывает негативное влияние на этих людей и на нашу экономику», — приводит её слова Reuters.

Министр финансов сослалась на экономические исследования, которые говорят о том, что негативные события из детства могут оказать влияние на психологическое благополучие людей, повлияв на их работоспособность и участие на рынке труда. В связи с этим она призвала Конгресс в ближайшее время ужесточить законодательство об оружии.

Комментарии Йеллен прозвучали на фоне переговоров между законодателями в Сенате, пытающимися достичь согласия в вопросе ужесточения оружейных законов. Республиканцы в США преимущественно блокируют попытки демократов ограничить право граждан приобретать оружие, беспокоясь, что таким образом правительство облегчит себе работу по контролю за населением.

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