Москва, , 21:47 — REGNUM Известный певец Филипп Киркоров рассказал о самочувствии Лаймы Вайкуле после слухов о её болезни. Об этом 7 июня сообщило радио «Комсомольская правда».

Лайма Вайкуле ВАДИМ ЧУПРИНА

«Лайма роскошная женщина. Да вы посмотрите — ей жить до 100 лет, до 110!», — рассказал артист. Помимо этого, Киркоров заверил, что недавно общался с певицей по видеосвязи и отметил, что она «прекрасно выглядела».

Ранее в Сети появились слухи о том, что у Лаймы Вайкуле случился рецидив рака. Позднее представители исполнительницы опровергли эту информацию.

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