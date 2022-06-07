7 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, что Польша близка к подписанию крупнейшего за последние 30 лет контракта на поставку вооружения Украине.

Мирослава Романенко, , 20:16 — REGNUM Польша близка к подписанию крупнейшего за последние 30 лет контракта на поставку вооружения Украине. Об этом 7 июня заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе визита на военный завод Stalowa Wola.

Расщепление Украины и Польши Иван Шилов © ИА REGNUM

Матеуш Моравецкий Marek Mytnik — Bank Zachodni WBK

Политик не уточнил, о каких именно вооружениях для Украины идёт речь, однако он отметил, что частично это вооружение будет оплачено Евросоюзом.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения задались вопросом, как киевский режим собирается рассчитываться с Польшей. Иные также указали на то, что скоро на Украине некого будет вооружать.

«Крупный и последний…» — отреагировал Саныч.

«А чего не бесплатно? Говорили же, «весь мир с Украиной»… Или дружба дружбой, а денежки врозь», — иронизирует Лис.

«Судя по тому, что на передовой вооружения нет, а поставки принимает Польша, банальная перепродажа. Одно и то же несколько раз, — война все спишет», — считает Егор.

«Ключевое слово «ПРОДАЕМ», а потом по «дружбе» заберём территории», — с сарказмом отметил «Миру мир».

«Украинцы думали, что это любовь, а на самом деле их разводили. Часть земельки уже сказала Украине остаточно прощавай (окончательное прощай — М. Р.). А чем больше будет поставляться Украине оружие, тем меньше земли у нее будет оставаться. И людей — тоже. Что поднимет удельный долг на душу украинского населения на космическую высоту», — отреагировал Ya.

«А рассчитываться потом будут земелькой украинцы», — отметил один из участников обсуждения.

«Там оружие скоро некому будет выдавать», — комментирует новость Иван Л.

«А поляки будут валежник собирать…» — с сарказмом напомнил Виталик.

«Останется мини-Украина с огромным долгом, с разрушенной экономикой в условиях энергетического и продовольственного мирового кризиса…» — добавил Павел В.

«Долги вернут территориями», — прокомментировал новость Павел.

«Нищеброды польские сливают свое старье, чтобы клянчить взамен современное вооружение у Европы и США», — отреагировал AG.

«Ой, Польша так же дохрюкается, как и Украина», — написала Ирина В.

«Ничего личного — только бизнес», — с сарказмом пишет Легкоходы.

«Смысл? Все равно все разбомбят», — недоумевает Anastasia.

«А в это время поляки должны собирать хворост. Логика», — иронизирует один из участников обсуждения.

«Ну теперь точно восстановление исторической справедливости за долги. Восточные кресы и, как было прежде, — Лемберг», — добавил Sergio.

«Поляки уверены, что помогают сами себе, — видимо так. Они же претендуют на территории. До последнего украинца себе территорию освобождают…» — отметил А. О.

Этнографическая карта Польши Mariusz Paździora

«Поляки в накладе не останутся. Зерном и откатами с западной помощи наверстают», — подытожила Ольга.