Курган, , 19:45 — REGNUM В Курганской области с января 2022 года года численность зарегистрированных в органах службы занятости населения, снизилась на 2,1 тыс. человек и в начале июня составляла 4,9 тыс. человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Центр Службы занятости Yarreg.ru

Тем временем в базе данных службы занятости населения Курганской области — 7,7 тыс. вакансий. Спрос на рабочую силу превышает предложение.

«Существенному снижению безработицы способствовало создание рабочих мест на новых производствах, которые открываются в регионе, на предприятиях, которые продолжают активно развиваться и наращивать объемы выпускаемой продукции, а также возможность пройти бесплатное переобучение или получить поддержку на создание своего дела, своего бизнеса, в том числе и в рамках «Социального контракта», — отметил начальник главного управления по труду и занятости населения Игорь Ксенофонтов.

Отмечается, что службами занятости региона за пять месяцев 2022 года трудоустроено пять тысяч человек. И сейчас в Курганской области исторически один из самых низких уровней регистрируемой безработицы за многие годы.