Челябинск, 7 июня, 2022, 19:45 — ИА Регнум. В Челябинске полицейские задержали гражданина, который угрожал устроить теракт. Об этом пишут СМИ.

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По данным Накануне. Ru, инцидент произошёл 7 июня в районе остановки общественного транспорта «Цирк». Угрозы мужчина высказал в автобусе. Пассажиры покинули транспортное средство.

В пресс-службе областного главка МВД пояснили журналистам, что гражданин был пьян. Все обстоятельства инцидента сейчас устанавливаются.