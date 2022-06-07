Нью-Йорк, США, 7 июня, 2022, 19:43 — ИА Регнум. Западная борьба с русским языком бесплодна, заявил 7 июня на встрече Клуба русской книги ООН российский постпред при ООН Василий Небензя.

Russiaun.ru Василий Небензя

Выступая на встрече, посвящённой Дню русского языка, российский дипломат сказал, что сейчас наблюдается «парадоксальное явление «отмены» русской культуры и России как таковой».

Как бы Западу ни хотелось этой «отмены», «русский язык приобретает ещё большее значение как мощный объединительный фактор», отметил дипломат.

Василий Небензя «Нельзя забывать и о том, что огромное количество жителей Евразии да и других континентов использует русский как язык международной и межкультурной коммуникации».

Напомним, День русского языка учреждён ООН в 2010 году, в России — в 2011 году в качестве российского государственного праздника. Он отмечается в день рождения А. С. Пушкина 6 июня.