Нижний Новгород, 7 июня, 2022, 19:40 — ИА Регнум. Соседка убитого 12-летнего подростка из Нижнего Новгорода рассказала журналистам о «странном и агрессивном поведении» его приятеля, подозреваемого в преступлении. Об этом сообщил портал NewsNN 7 июня.

Mr Seb Нож

Одна из соседок убитого подростка, найденного в подъезде 6 июня рассказала журналистам об отношениях покойного и подозреваемого.

«Он [подозреваемый в убийстве школьника] очень хорошо говорит, не глупый мальчишка, родители хорошие. Но постоянно были стычки, драки. Из-за этого я своему сыну запрещала с ним общаться», — рассказала женщина.

Друг погибшего опроверг слова соседки. Он считает, что погибший и подозреваемый «просто бесились вместе».

«Это не агрессия была, нет. Обычное дело. Да, у него проблемы с головой были, и все знали», — добавил он.

ИА REGNUM напоминает, что тело 12-летнего подростка со множественными ножевыми ранениями обнаружили в подъезде дома на улице Куйбышева вечером 6 июня. По подозрению в преступлении задержан другой подросток — знакомый погибшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».