Оттава, , 21:42 — REGNUM Канадская актриса Нив Кэмпбелл не вернётся к своей роли в фильме «Крик 6». Об этом сообщило издание Deadline 6 июня.

Нив Кэмпбелл Кадр из интервью на телевидении

Как утверждает источник издания, причиной отказа актрисы от участия в съёмках стало то, что Кэмпбелл не устроил размер гонорара, который ей предложили продюсеры картины. Стоит отметить, что предстоящая лента станет первой в истории хоррор-франшизы, в которой не появится Кэмпбелл.

Напомним, релиз «Крика 6» намечен на 31 марта 2023 года. Предыдущая картина серии собрала в мировом прокате $140 млн.

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