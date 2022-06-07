п. Тёткино, , 19:37 — REGNUM В Курской области с 6 июня ведутся ремонтные работы в посёлке Тёткино. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

Ремонт ru.torange.biz

Посёлок 6 июня пострадал из-за миномётного обстрела. 7 июня уже полностью был восстановлен автомобильный мост через реку Сейм.

Также на семи из 26 пострадавших домов заменили кровлю, стёкла заменили в 32 домах из 44, стеклопакеты установили в 83 из 140. Кирпичную кладку восстановили у двух стен.

Все оставшиеся работы будут завершены в течение трёх недель, заявил Старовойт.

Ранее губернатор сообщал, что при обстреле снаряд попал через крышу в одну из квартир жилого дома. Никто не пострадал, так как почти все жильцы переехали к родственникам.