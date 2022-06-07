Анкара, , 19:37 — REGNUM В северных районах Сирии Анкара готова к ответным действиям в случае дестабилизации обстановки в регионе, сообщает 7 июня пресс-служба военного ведомства Турции.

Реджеп Тайип Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что об этом министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил в ходе переговоров с главой Минобороны России Сергеем Шойгу.

«В контексте северной Сирии подчёркнуто, что будет дан необходимый ответ на усиление действий, направленных на нарушение стабильности в регионе», — указано в сообщении.

Кроме того, утверждается, что Акар заявил о недопустимости присутствия террористов в данном регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что армия Турции проведёт новую военную операцию в районах сирийских Манбиджа и Талль-Рифата, направленную против курдских формирований, которые Турция называет террористическими.

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