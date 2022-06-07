Челябинск, 7 июня, 2022, 19:36 — ИА Регнум. Бывшему замминистра экологии Челябинской области Виталию безрукову избрали меру пресечения. Такое постановление издал Центральный райсуд Челябинска 7 июня.

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Ему назначили запрет определённых действий. В частности, экс-чиновнику запрещено общаться с определённым кругом лиц и приближаться к зданию областного минэкологии.

Как сообщало ИА REGNUM, Безрукова заподозрили в превышении полномочий. В июле его задерживали, но затем отпустили. А в ноябре он покинул свой пост.