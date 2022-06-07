Вашингтон, , 19:49 — REGNUM Северная Корея не проявляет интереса к возобновлению переговоров и может провести седьмое по счёту ядерное испытание в «любое время», заявил специальный представитель США по КНДР Сон Ким. Об этом 7 июня сообщает Reuters.

Северная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В текущем году Северная Корея успела провести беспрецедентное количество испытаний баллистических ракет, рассказал Ким журналистам во время телефонного брифинга.

Американский дипломат добавил, что риторика официальных лиц КНДР также свидетельствует о планах применения тактического ядерного оружия.

При этом ранее сегодня Ким заявил, что диалог США с Северной Кореей возможен и необходим, несмотря на политику Пхеньяна. «Соединённые Штаты всегда чётко заявляли, что стремятся к диалогу с Пхеньяном без предварительных условий», — отметил он.

По словам американского дипломата, Вашингтон и сейчас готов вести переговоры, несмотря на «беспрецедентное количество» запусков баллистических ракет Пхеньяном. Он также высказался против установления каких-либо «крайних сроков» для начала диалога, отметив, что надо оставлять возможность договориться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, японское руководство также назвало вероятным проведение ядерных испытаний Северной Кореей в скором времени.

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