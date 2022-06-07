Москва, , 19:29 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла пакет законопроектов о создании в России общественно-государственного общероссийского движения «Большая перемена», передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Законопроекты внесены в Госдуму представителями всех фракций, отметил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев («Единая Россия»).

«В каждом уголке нашей страны, в каждом городе, в каждой деревне должны создаваться условия для самореализации молодых людей, возможности проявить свои таланты и способности на благо страны. Общественно-государственное общероссийское движение «Большая перемена» призвана помочь сформировать ребенку ценности труда, уважения к старшим, созидания, любви к своей родине, взаимопомощи, дать путевку в жизнь, предоставить возможности, инструменты для самореализации. Нам важно охватить миллионы обычных детей, желающих жить счастливой жизнью», — заявил Метелев.

Он обратил внимание на то, что по стране проходит широкое обсуждение законопроекта.

Деятельность нового движения основывается на принципах добровольности участия, равенстве прав участников и учете их индивидуальных особенностей, открытости, непрерывности и систематичности деятельности движения, а также ее преемственности по отношению к участникам движения разных возрастов.

Участниками движения смогут стать все дети с шести лет, организацию воспитания и досуга которых буду осуществлять взрослые-наставники. Кроме того, законопроектом предусматривается возможность участия в деятельности движения некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, цели деятельности которых соответствуют целям деятельности движения.

Устанавливается структура движения, определяется порядок учреждения движения, структура органов управления и порядок осуществления основной деятельности.

Законопроект будет доработан ко второму чтению.

В ходе обсуждения парламентарии от КПРФ обратили внимание на не совсем удачное название движения и предложили «Орлята», тем более, что на гербе России — орел. Идеологии нет в названии, констатировали в СРЗП. Глава профильного комитета разъяснил предлагаемое законопроектом название.

«Это название («Большая перемена») придумали сами дети, ему уже несколько лет, оно связано с большими переменами в жизни по мере взросления и по мере вступления в движение», — пояснил Метелев.

Отвечая на вопросы в ходе дискуссии, он также обратил внимание на то, что члены уже существующих молодежных движений также могут присоединиться к «Большой перемене» и даже участвовать в руководящих органах.

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