Санкт-Петербург, 7 июня 2022, 19:44 — REGNUM Министерство внутренних дел России 7 июня объявило в розыск оппозиционера Владимира Милова. Юридическая служба компании «Конкорд» на странице «Вконтакте» напомнила, что Милов разыскивается как фигурант уголовного дела по факту распространения ложной и оскорбительной информации в отношении российского бизнесмена Евгения Пригожина.
По мнению юристов Пригожина, реакция Милова по поводу объявления его в розыск объясняется лишь непрофессионализмом адвокатов, которые не донесли до своего подзащитного информацию о том, что он проиграл все суды.
Напомним, что Евгений Пригожин подал в суд иск о защите чести и достоинства против Алексея Навального и Владимира Милова. Предприниматель потребовал взыскать с них по пять миллионов рублей за распространение видеоматериалов оскорбительного характера.