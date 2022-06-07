Санкт-Петербург, , 19:44 — REGNUM Министерство внутренних дел России 7 июня объявило в розыск оппозиционера Владимира Милова. Юридическая служба компании «Конкорд» на странице «Вконтакте» напомнила, что Милов разыскивается как фигурант уголовного дела по факту распространения ложной и оскорбительной информации в отношении российского бизнесмена Евгения Пригожина.

«Следствию необходимо получить объяснения Милова и решить вопрос с избранием ему меры пресечения. В связи с чем мы все очень ждем его возвращения в Россию, в противном случае придется задействовать процедуру экстрадиции и Интерпол. Уверены, что в стремительно меняющемся мире этот вопрос будет решен быстро», — говорится в опубликованном посте.

По мнению юристов Пригожина, реакция Милова по поводу объявления его в розыск объясняется лишь непрофессионализмом адвокатов, которые не донесли до своего подзащитного информацию о том, что он проиграл все суды.

«Удивление г-на Милова можно объяснить лишь непрофессионализмом его адвокатов, которые, вероятно, скрывают, что все суды ими проиграны. Напомним, суд установил, что все утверждения Милова в отношении Евгения Викторовича являются откровенной ложью, и эти установленные факты могут быть положены в основу сурового, но справедливого приговора по делу о клевете», — подчеркивает юрслужба «Конкорда».

Напомним, что Евгений Пригожин подал в суд иск о защите чести и достоинства против Алексея Навального и Владимира Милова. Предприниматель потребовал взыскать с них по пять миллионов рублей за распространение видеоматериалов оскорбительного характера.