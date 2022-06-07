Бухарест, , 19:29 — REGNUM В Румынии за прошедшую неделю подтверждено 83 случая штамма коронавируса «Омикрон», что является рекордом в новейшей истории здравоохранения страны. Об этом 7 июня сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, наибольшее количество заражений наблюдается в Бухаресте, Констанце, Сучаве и других крупных городах страны, а также ряде регионов в сельской местности.

По данным Национального института здравоохранения Румынии, состоянию на 7 июня, подтверждено 5894 случая заражения соответствующим вариантом SARS-CoV-2.

«Это серьезная цифра, позволяющая бить тревогу на общенациональном уровне», – утверждают румынские медики.

Напомним, согласно данным на 7 июня, общее число граждан Румынии, заболевших COVID-19, составило 2,91 млн человек. Из них умерло 65 693 пациентов.

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