Волгоград, 7 июня, 2022, 21:17 — ИА Регнум. Организаторы волгоградского фестиваля ParkSeason Fest решили вновь отложить его проведение. Об этом они сообщили на официальной странице мероприятия во «ВКонтакте» 7 июня.

Марина Каширская ИА REGNUM Гости фестиваля

Изначально мероприятие планировали провести 2 июля 2022 года, теперь объявлено, что оно состоится 17 сентября 2022-го. Организаторы также анонсировали дополнительный день фестиваля в 2023 году, на котором выступят «Мумий Тролль», «Би-2» и «Сплин». С чем именно связаны подобные изменения — неизвестно.

Напомним, ParkSeason Fest собирались провести ещё 15 августа 2020 года, однако мероприятие решили отложить из-за начавшейся пандемии. С тех пор фестиваль неоднократно переносился.