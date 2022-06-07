Салехард, 7 июня, 2022, 19:23 — ИА Регнум. На Ямале с 1 июля 2022 года ужесточается региональный закон о штрафах за выгул домашних животных в неположенных местах. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания ЯНАО.

Tololo.ru Собаки

С собаками нельзя появляться на территории медицинских и культурных учреждений, детских и спортивных площадках, в парках и на пляжах.

За нарушения предполагается штраф до 2,5 тысяч рублей.