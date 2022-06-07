Бухарест, 7 июня, 2022, 19:23 — ИА Регнум. Украинское зерно вывозится через порт Констанца (Румыния), сообщил 7 июня журналистам румынский президент Клаус Йоханнис.

Dan Mihai Pitea Клаус Йоханнис

Клаус Йоханнис «Зерно доставляется в порт Констанца и оттуда водным путём дальше».

По словам политика, было бы явным преувеличением заявлять, будто бы «Чёрное море блокировано» и что зерно с Украины невозможно экспортировать. Блокирована только северная часть моря, где есть минная опасность.

Йоханнис подчеркнул, что порт Констанца не был блокирован и не будет — об этом позаботится румынское руководство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае румынский министр иностранных дел Богдан Ауреску рассказал, что с Украины с конца апреля было вывезено более 240 тысяч тонн зерна через Констанцу.