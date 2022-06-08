Москва, , 09:50 — REGNUM Дороги Москвы следует принудительно разгрузить, пишет автор ИА REGNUM Максим Петров в материале «Автомобиль против Москвы: как вернуть горожанам воздух».

Пробка Ru.torange.biz

Механизм предложил автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов. Он выступил с инициативой ввести «сбор против пробок» — плату за проезд в пределах МКАДа в будние дни. Схожая система работает в Лондоне, Сингапуре, Стокгольме, Милане, Сан-Франциско, а также планируется к запуску в Тель-Авиве. Как показывают зарубежные примеры, это позволяет освободить от пробок городские улицы и улучшить экологическую ситуацию.

Сейчас в Москве проблема переполненности автомобилями стоит особенно остро. В международных рейтингах в 2020 году улицы города признали самыми загруженными в мире. Исследования показывают, что около 83% всех вредных выбросов приходится на автомобили.

При этом мэрия Москвы не спешит вводить меры, считая, что ограничения против автомобилистов войдут в противоречие с Конституцией, гарантирующей гражданам права и свободы. Давыдов парирует — права есть не только у владельцев машин, но и у других горожан. А экология общая для всех жителей города. К тому же, останутся бесплатными выходные и ночное время, а также целые категории транспортных средств — например, общественный транспорт, велосипеды и электромобили. Надеемся, что государство поддержит инициаитиву законодательно.

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