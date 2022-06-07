Москва, , 19:20 — REGNUM ЛДПР предлагает украинской власти сразу переходить на польский язык, сообщили в пресс-службе фракции в Госдуме.

Латиница

«Во Львове, Тернополе, Ивано-Франковске, в Ровно и на Волынщине это точно скоро может пригодиться, а в Новороссии всем на решения Киева давно плевать», — отметили во фракции.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на сайте президента Украины Владимира Зеленского зарегистрировано публичное обращение о переводе украинского языка с кириллицы на латиницу.

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