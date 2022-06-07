Москва, 7 июня, 2022, 19:28 — ИА Регнум. Дмитрий Медведев рассказал, как он ненавидит Запад, но поверят ему не раньше, чем он объяснит сдачу Норвегии шельфа, отдание Каддафи на растерзание, игнорирование дискриминации русских в Прибалтике и многое другое, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин во вторник, 7 июня.

ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Как сообщалось ранее, заместитель председателя Совбеза в посте в Telegram заявил о своей «ненависти» к «ублюдкам и выродкам», которые «хотят смерти нам, России». «Пока я жив, я буду делать всё, чтобы они исчезли», — написал Медведев.

« Дмитрий Медведев выступил с примечательным постом о том, как он их (Запад, судя по всему) ненавидит и как он, «пока я жив», будет «делать всё, чтобы они исчезли»… Некоторые стали его серьёзно комментировать, присоединяться…

А мне вспомнилась сдача Норвегии тысяч квадратных миль акватории и богатейшего на энергоносители шельфа в Баренцевом море (сдавал это Медведев не кому иному, как Столтенбергу), отдание на растерзание Западу Ливии и лично Каддафи — совсем не бесполезного для России и арабского мира государственного деятеля, шатания по Приднестовью, намеренное игнорирование Медведевым проблемы дискриминации русских в Латвии и Эстонии, «Болотную площадь», суперлиберальное правительство, которое он составил и возглавлял в качестве премьера, награждение Горбачёва Орденом Андрея Первозванного, переименование милиции в полицию, искреннее восхищение айфоном в руках Джобса…

Некоторые относят всё это на счёт «спецоперации» по введению в заблуждение Запада и его пятой колонны внутри нашей страны, опрометчиво сделавших ставку на Дмитрия Анатольевича, в которой Медведев якобы классно исполнил свою роль. Но моря-то и шельфа-то, отданных Норвегии, не вернуть. И Ливии в качестве полезного союзника в Северной Африке у нас нет. И русские в Латвии и Эстонии в полном загоне. И последствия деятельности либералов в правительстве мы долго ещё будем расхлёбывать. И главный орден страны вручением его Горбачёву дискредитирован… И милиции у нас больше нет, а слово «полиция» как было не наше, так и остаётся им.