Вашингтон, , 19:18 — REGNUM Военно-промышленная корпорация производитель аэрокосмической и ракетной техники Raytheon Technologies обзаведётся новой головной штаб-квартирой в пригороде Вашингтона, сообщает 7 июня пресс-релиз корпорации.

Продукция «Raytheon» David Monniaux

Новый центральный офис будет расположен в городском округе Арлингтон, в Росслине, рядом с уже существующим там подразделением Raytheon Intelligence & Space.

По утверждению пресс-службы, это даст возможность быть ближе к федеральному правительству США, а также пользоваться удобным транспортным узлом Вашингтона.

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