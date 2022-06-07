Вашингтон, 7 июня, 2022, 19:18 — ИА Регнум. Военно-промышленная корпорация производитель аэрокосмической и ракетной техники Raytheon Technologies обзаведётся новой головной штаб-квартирой в пригороде Вашингтона, сообщает 7 июня пресс-релиз корпорации.

David Monniaux Продукция «Raytheon»

Новый центральный офис будет расположен в городском округе Арлингтон, в Росслине, рядом с уже существующим там подразделением Raytheon Intelligence & Space.

По утверждению пресс-службы, это даст возможность быть ближе к федеральному правительству США, а также пользоваться удобным транспортным узлом Вашингтона.