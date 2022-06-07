Москва, 7 июня, 2022, 19:16 — ИА Регнум. Положение Вооруженных сил Украины таково, что без легализации марихуаны обойтись в Киеве не смогли, констатировал глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Леонид Слуцкий

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«Интересно, куда пойдут первые поставки таких «препаратов»? В батальоны неонацистов или прямо на Банковую?» — рассуждает Слуцкий в телеграм-канале.

«Как бы теперь не потребовалась и демарихуанизация освобождаемых территорий от «дурмана» киевского режима. Во имя здоровья будущих поколений Русского мира…» — указал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительство Украины поддержало законопроект о легализации медицинского каннабиса.

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