Верхняя Пышма, Свердловская область, 7 июня, 2022, 19:15 — ИА Регнум. В Свердловской области медики отказались снять клеща с девятилетнего мальчика. Об этом 7 июня пишут СМИ.

John Tann Клещ

По данным портала Е1.ru, инцидент произошёл в городе Верхней Пышме. Клещ укусил ребёнка 2 июня. А затем его родители обращались в медицинские учреждения города, но там не стали оказывать помощь, заявив, что не занимаются этим. И только после обращения на горячую линию, спустя несколько часов после укуса, помощь была оказана

Клещ оказался заражённым боррелиозом. Мальчик сейчас находится под наблюдением медиков, а в больнице Верхней Пышмы проводится проверка.