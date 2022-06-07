Бишкек, 7 июня, 2022, 19:15 — ИА Регнум. Все больше женщин уезжают из Киргизии на заработки. Доля женщин-мигранток составляет от 43 до 48 процентов. Об этом 7 июня заявил министр труда, социального обеспечения и миграции Киргизии Кудайберген Базарбаев.

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По данным чиновника, каждое четвертое домохозяйство в стране «имеет минимум одного трудового мигранта».

«В Киргизии миграция затрагивает судьбы трех миллионов человек — это трудовые мигранты, их дети и семьи. Каждая четвертая семья в стране имеет как минимум одного трудового мигранта. Основной возраст мигрантов — от 18 до 45 лет. Одной из тенденций последних лет стал рост женщин во внешней миграции, численность женщин-мигранток составляет от 43 до 48 процентов от общего числа», — цитирует министра сайт «24. kg».