Москва, , 19:57 — REGNUM Передаваемые Украине зенитные ракетные комплексы будут уничтожатся еще до боевого развертывания. Об этом 7 июня заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

ЗРК NASAMS Soldatnytt

«Конечно, поставки ЗРК IRIS T скажутся негативно на проведении специальной военной операции. Нам придётся выявлять и уничтожать эти зенитные комплексы», — заявил эксперт.

Сивков отметил, что специалистам ВС РФ неизвестны параметры поставляемых немцами ЗРК, что может породить определённые сложности. Но поскольку у РФ обладает господством в воздухе, вероятнее всего, эти ЗРК будут уничтожены еще до того, как они доберутся до места развертывания.

Напомним, что канцлер Германии анонсировал поставки на Украину тяжелого вооружения, и т.ч. зенитные ракетные комплексы IRIS T.