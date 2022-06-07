Бухарест, , 19:12 — REGNUM Правительство Румынии одобрило постановление, предусматривающее увеличение выплат гражданам, участвовавших в свержении румынского президента Николае Чаушеску в декабре 1989 года. Об этом 7 июня сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Флаг Румынии Pixabay.com

Согласно официальной информации, соответствующие выплаты гражданам, имеющим статус «ветерана революции», будут повышены на 200 леев ($44). Кроме того, предполагается выделение дополнительных денег семьям умерших участников указанных событий.

На реализацию подобного проекта из государственного бюджета Румынии министерство экономики страны выделит 1,42 млрд леев ($250 млн). Другой информации нет.

Напомним, во время государственного переворота 26 — 29 декабря 1989 года в Румынии был ликвидирован социалистический строй, а глава государства Николае Чаушеску и его супруга Елена казнены.

Сейчас более четырех тысяч участников упомянутой массовой акции, называемой «демократической революцией», имеют статус ветеранов и находятся на государственном обеспечении.

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