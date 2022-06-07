Москва, 7 июня, 2022, 21:09 — ИА Регнум. Солистки группы «Фабрика» высказались об «отмене» русской культуры в западных странах. Об этом сообщил портал «Телепрограмма» 7 июня.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Группа «Фабрика»

«Мы безумно любим нашу страну и переживаем за все, что с ней происходит. Есть такие произведения, которые невозможно отменить, как бы ни старались недоброжелатели, как бы ни хотели их вычеркнуть. Мы все-равно будем возвращаться к культурному наследию России», — заявили артистки. Помимо этого, участницы группы прокомментировали отъезд российских знаменитостей за границу, отметив, что «каждый держит жизнь в своих руках».

Напомним, группа «Фабрика» начала творческую деятельность в 2002 году. С того момента коллектив выпустил два студийных альбома и ряд синглов.