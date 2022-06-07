Вашингтон, 7 июня, 2022, 19:06 — ИА Регнум. Диалог США с Северной Кореей возможен и необходим, несмотря на политику Пхеньяна, сообщил 7 июня журналистам американский спецпредставитель по КНДР Сон Ким.

Агитационный плакат Северной Кореи

Сон Ким «Соединённые Штаты всегда чётко заявляли, что стремятся к диалогу с Пхеньяном без предварительных условий».

По словам американского дипломата, Вашингтон и сейчас, несмотря на «беспрецедентное количество» запусков Пхеньяном баллистических ракет, готов вести переговоры. Пускай это займёт время, диалог нужен, и не нужно объявлять каких-то «крайних сроков» — надо оставлять возможность договориться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, японское руководство назвало вероятным проведение ядерных испытаний Северной Кореей в скором времени.