Москва, , 19:04 — REGNUM Депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») сообщил о том, что направляет запросы генеральному прокурору Игорю Краснову и главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой взять на особый контроль дело об избиении уроженцем Киева 84-летнего ветерана Вооруженных сил из-за его позиции по специальной военной операции.

Александр Хинштейн Er.ru

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«Если все описанное правда — это просто за гранью добра и зла. Направляю запросы Генеральному прокурору и председателю СКР с просьбой взять уголовное дело под особый контроль и рассмотреть возможность его переквалификации, в том числе в целях ареста обвиняемого», — отметил Хинштейн в телеграм-канале.

Парламентарий считает, что «негодяй, поднявший руку на старого офицера, ничем не отличается от укронацистов, избивающих русских на Украине».

«Тем удивительней и возмутительней реакция наших правоохранителей. Надеюсь, после огласки этой истории и вмешательства руководства ГП и СКР, ситуация кардинально изменится, а «киевский гость» — ответит по всей строгости закона», — подчеркнул он.

По сообщениям СМИ, в Москве 57-летний уроженец Киева с американским паспортом жестоко избил 84-летнего ветерана Вооруженных сил в отместку за его позицию по СВО. Подполковник в отставке — в реанимации с переломом челюсти, сотрясением мозга и многочисленными повреждениями. Уголовное дело возбуждено по максимально «мягкой» статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» (ст. 112 УК РФ).