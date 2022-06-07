Вашингтон, 7 июня, 2022, 19:59 — ИА Регнум. Цена на бензин в США установила новый исторический рекорд, поднявшись почти до $5 за один галлон (3,785 литра), сообщает 7 июня Fox News.

Drobs.ru Бензин

Отмечается, что цена в среднем по стране поднялась до $4,92 за галлон с $4,62 за галлон на прошлой неделе. При этом в 2021 году средняя цена лишь немного превышала $3.

Самые высокие цены, как и ранее, фиксируются в Калифорнии. Стоимость галлона бензина сорта Regular в штате поднялась до $6,371, а стоимость дизеля достигла отметки в $6,917.

На минувшей неделе телеканал NBC News сообщал, что, по мнению многих экспертов, цена в $5 за галлон станет «болевой точкой», при которой жители США резко сократят поездки на автомобилях и, может быть, даже начнут отменять семейные отпуска.