7 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили сообщение «Известий» о том, что Центробанк России заморозил не менее $17 млрд из средств западных инвестиционных компаний.

Оксана Переможенко, , 19:29 — REGNUM Центробанк России заморозил не менее $17 млрд из средств западных инвестиционных компаний. Об этом 7 июня сообщили «Известия». Среди владельцев замороженных активов оказались компании JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Credit Suisse, Deutsche Bank, Bank of America, HSBC, Citi Group и иные.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Центробанк NVO

Новость обсудили в социальных сетях. Многие участники обсуждения позитивно оценили данную новость, учитывая то, что в рамках антироссийских санкций позволил себе Запад.

«Лёд тронулся, господа присяжные, лёд тронулся! И это радует!» — написал Aleks 555.

«В «заморозь актив» можно играть вдвоем, а еще тем азартней, чем больше игроков. Пока первый не моргнет. А ведь есть еще игра в кальмара (зачеркнуто) в конфискацию. Болельщики в лице саудовских монархий и китайских товарищей с интересом следят за матчем ФРС (Федеральная резервная система — О. П.) США — РФ», — с сарказмом добавил Евгений Х.

«Отличная обраточка, думайте, негодяи, думайте. И на Россию даже взгляда косого ни-ни…» — отреагировала Tatiana M.

«17 миллиардов? Мелкие брызги по сравнению с российским золотовалютным запасом, арестованным на Западе. Надо тормознуть на порядок больше. Они боятся потери денег больше, чем ядерного взрыва, надо использовать эту фобию», — отметила Анна Ф.

«Ну не всё сразу, может, это охладит их», — предположила Донна, отвечая Анне Ф.

«Ну слава Богу, наконец-то. Они добрую волю России воспринимают как слабость», — пишет Рамиля У.

«Как бальзам на душу!..» — иронизирует Дмитрий П.

«Правильно. С волками жить — по-волчьи выть», — добавила Tina P.

«Плакали ваши денежки, господа буржуи», — смеется Anna R.

Экономика Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Хотелось, чтобы эта цифра увеличилась», — написала Лидия О.

«Не буди лихо, пока оно тихо. Разбудили? Получите и распишитесь!» — пишет Владимир.

«Осталось заморозить ещё 273 млрд», — с сарказмом прокомментировал «Апостол Полураспада».

«Зеркальный ответ», — отметила Нина П.

«Вот это наглость!.. США и Запад себе такого не позволяют», — иронизирует Виктория.

«300 млрд наших денег у них и 17 млрд мы у них. Неравный счёт. Надо ещё что-нибудь найти», — добавил V. N. Mironov.

«Никакого уважения к «международному праву», — шутит Evgendolf.

«Правила (так же как и их отсутствие) работают в обе стороны. Ай, как нам больно, как нам больно…» — смеется Maxim K.

«Вот и отличненько! Давно пора ответить международным ворам», — добавила Irina.

«А мне вот нравится такое, с позволения сказать, позволение! А вот будем себе позволять. И ограничивать себя не станем — не то время и не те обстоятельства. После, может, и поостынем, а пока — ни-ни», — написала «Синьора Помидора».

«Карма прилетела, осталось национализировать иностранных олигархов собственность, как ЕС делает», — подытожила Елена К.