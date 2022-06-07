Ставрополь, 7 июня 2022, 18:57 — REGNUM Суд арестовал заместителя главы города Ставрополя Ивана Скорнякова, против которого было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. С учетом того, что он пытался скрыться от следствия, Ленинский районный суд избрал для него более строгую меру пресечения, сообщили 7 июня в пресс-службе региональной прокуратуры.
В СИЗО Скорнякову, подозреваемому в нанесении ущерба бюджету на сумму свыше 50 млн рублей, придется пробыть два месяца.
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