Ставрополь, 7 июня, 2022, 18:57 — ИА Регнум. Суд арестовал заместителя главы города Ставрополя Ивана Скорнякова, против которого было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. С учетом того, что он пытался скрыться от следствия, Ленинский районный суд избрал для него более строгую меру пресечения, сообщили 7 июня в пресс-службе региональной прокуратуры.

Арест

«В судебном заседании прокурор дал заключение о необходимости взять под стражу указанное лицо. Учитывая обстоятельства совершенных преступлений, личность фигуранта уголовного дела, а также имеющиеся сведения о том, что замглавы города намерен скрыться от органов следствия и суда, избрать более мягкую меру пресечения не представляется возможным», — говорится в сообщении надзорного органа.

В СИЗО Скорнякову, подозреваемому в нанесении ущерба бюджету на сумму свыше 50 млн рублей, придется пробыть два месяца.

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