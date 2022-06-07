Москва, 7 июня, 2022, 18:56 — ИА Регнум. Число посадочных мест в заведениях общепита Москвы превышает 840 тыс. Об этом 7 июня сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Москва. ГУМ. Кафе. Сладкие добавки к блинам

По мнению вице-мэра, гастрономическая составляющая является одной из сильных сторон туристической отрасли Москвы. На данный момент количество летних веранд при кафе на территории города уже превышает 3,2 тыс.

«Узнаваемая черта современной Москвы — гастрономические кластеры, объединяющие множество разных кафе и ресторанов. Их в городе уже 35, общая площадь — 68 тыс. квадратных метров», — сказала Сергунина.