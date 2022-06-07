Салехард, 7 июня, 2022, 18:55 — ИА Регнум. В Салехарде завершили ремонт дома №1 по ул. Глазкова, фасад которого строители подпирали краном. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации ЯНАО.

Пресс-служба горадминистрации Салехарда Новостройка в Салехарде. фасад которой подпирался краном

Напомним, порывами ветра фасад дома был повреждён. Его, по словам жильцов, почти два года подпирали краном. Застройщик ООО «Гор-Строй» обещал ликвидировать недостатки по гарантии в ближайшее время.

«Застройщик завершил ремонтные работы в рамках гарантийных обязательств всего за одну неделю», — отметил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Салехарда Сергей Кучер.

Отмечается, что при выполнении ремонтных работ были усилены конструкции, которые держат фасад, добавлены дополнительные каркас и крепления.