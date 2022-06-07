В Салехарде отремонтирован дом, фасад которого подпирали краном
Салехард, 7 июня, 2022, 18:55 — ИА Регнум. В Салехарде завершили ремонт дома №1 по ул. Глазкова, фасад которого строители подпирали краном. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации ЯНАО.
Пресс-служба горадминистрации Салехарда
Новостройка в Салехарде. фасад которой подпирался краном
Напомним, порывами ветра фасад дома был повреждён. Его, по словам жильцов, почти два года подпирали краном. Застройщик ООО «Гор-Строй» обещал ликвидировать недостатки по гарантии в ближайшее время.
«Застройщик завершил ремонтные работы в рамках гарантийных обязательств всего за одну неделю», — отметил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Салехарда Сергей Кучер.
Отмечается, что при выполнении ремонтных работ были усилены конструкции, которые держат фасад, добавлены дополнительные каркас и крепления.