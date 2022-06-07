Анкара, 7 июня, 2022, 18:55 — ИА Регнум. Власти Турции в очередной раз призвали Грецию вывести её войска с островов Эгейского моря, сообщает 7 июня Associated Press со ссылкой на заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По его словам, присутствие греческих войск на этих островах нарушает некое соглашение.

«Есть соглашение, которое Греция нарушает. Если Греция не прекратит это делать, встанет вопрос о суверенитете этих островов», — заявил Чавушоглу.

Ранее глава МИД Турции заявлял, что Анкара поставит под сомнение суверенитет Греции над рядом островов Эгейского моря, если Афины не уберут оттуда размещённое там вооружение.

Отметим, этот вопрос является частью территориального спора Турции и Греции по Кипру, а также по морским нефтегазовым месторождениям.