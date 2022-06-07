Москва, 7 июня, 2022, 19:25 — ИА Регнум. Остров Змеиный — очень важный с точки зрения военной инфраструктуры объект, и он непременно будет атакован Украиной по этой причине. Об этом 7 июня заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Остров

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«Остров Змеиный — чрезвычайно важный военный объект. Поэтому ВСУ непременно попытаются атаковать его еще раз не только для отвлечения сил ВС РФ, но и в силу большой военной значимости самого объекта», — заявил эксперт.

По словам Сивкова, остров Змеиный — «критически важный объект», который может контролировать воздушное пространство в радиусе пятисот километров, на острове размещён построенный еще американцами разведцентр, позволяющий осуществлять разведку на несколько тысяч километров.

Напомним, что ранее ВСУ пытались силами десанта и ВМСУ атаковать и занять остров Змеиный, но попали в засаду и понесли большие потери в людях и технике.