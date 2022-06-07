Монако, 7 июня, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Как сообщат издание «Чемпионат», руководство «Монако» отклонило предложение «Ньюкасла» по трансферу 26-летнего атакующего полузащитника сборной России Александра Головина. По информации источника, «сороки» предлагали «монегаскам» 40 миллионов евро за контракт футболиста.

Soccer.ru Александр Головин

В прошедшем сезоне французской Лиги 1 2021/22 Александр Головин принял участие в 27-ми матчах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В рамках Лиги Европы УЕФА на счету россиянина три ассиста в семи встречах.

Александр Головин перешел в «Монако» 27 июля 2018 года из московского ЦСКА за 30 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость полузащитника сборной России, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.